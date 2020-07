Contra violência, advocacia lança vídeo para reforçar companha ‘Sinal Vermelho’

Confira a coluna social Estilo & Evento todas as quartas-feiras por Kelly Kley

NÍVER

Abrindo a coluna com o aniversário dessas duas pessoas queridas, Nathan Aguiar, que trocou de idade no dia 19, e do secretário executivo, Camilo Lima, que trocou de idade no dia 20. A coluna deseja um novo ciclo mais abençoado e que a felicidade e a alegria em viver predominem nesses dois seres humanos maravilhosos e que amam viver a vida.

NIVER

Quem comemorou aniversário na segunda–feira (29) foi a radialista Raquel Zaire. A coluna deseja um novo ciclo mais abençoado à essa queridona!

CLÍNICA CORPUS

A Clínica Corpus Voltou seu atendimento e para continuar atendendo com segurança e respeitando os órgãos de saúde, adotou algumas medidas preventivas e conta com a colaboração de todos clientes:

▶️ O horário de atendimento é das 8:00hs as 19:00hs, com agendamento prévio por telefone ou mensagem eletrônica.

▶️ Chegar no horário marcado e não trazer acompanhante.

▶️ Chegar com máscaras de proteção e, caso sentir algum sintoma de mal estar, febre, tosse, coriza, falta de ar ou gripe, por favor desmarcar e reagendar o seu horário.

▶️ Distanciamento de 2 metros entre as pessoas. Tomar as precauções do contato físico. Dentro do consultório e dos atendimentos, a entrada será permitida somente do paciente.

▶️ Assim que entrar na Clínica, higienize suas mãos com álcool, disponível na recepção com máscaras descartáveis, caso necessária a troca.

▶️ Todos seguindo essas orientações, juntos venceremos essa batalha cuidado uns dos outros !

A equipe Corpus agradece a compreensão e está muito feliz com o nosso retorno.

Contato para agendamento: (68) 3223-6316/ (68) 99927-1511

GLAMOUR

No glamour, Lidiane Peixoto em seu belo ensaio à espera de sua primogênita, Louise.

DIA DO SIM



Só felicidade está a pedagoga Lia Barth com o casamento de seu filho Rodolfo Barth, com Ana Luíza Braz, em Cuiabá, na bela Catedral. A coluna deseja felicidades eternas! Foto: Sérgio Soares

Na foto, Lia Barth com os noivos, Ana Luíza e Rodolfo Barth.

Toda família após a bela cerimonia intimista.

LIVE FIAT

Na quinta-feira (25) a Fiat Comauto realizou uma live para o lançamento da Nova Strada, que teve apresentação da digital influencer Maykeline Maia e do cantor Luan Lima. A live foi um sucesso!

BOA ATITUDE

Devido ao aprofundamento da crise econômica, causado pelo novo coronavírus (Covid-19), a Cooperativa de Crédito e Investimentos do Acre (Sicoob Acre) adota medidas alternativas para apoiar o Galvez, agremiação de futebol local auxiliada pela entidade financeira desde a fundação. Assim, a instituição mandou confeccionar camisas oficial do time, de excelente qualidade com o objetivo de aumentar a arrecadação. Todo o fundo arrecadado será doado ao time.

MESVERSÁRIO

A pequena Ana comemorou seu primeiro mês de vida na segunda–feira (29). Sua mamãe Vanessa Saldanha comemorou em uma festinha intimista em casa com a família, por conta da Pandemia.

REGISTRO

Registro a qualidade das pizzas da Benedetto Lanchonete e Pizzaria e de seu atendimento.

A Benedetto está localizado na Rua Rio de Janeiro, 1199, Bairro Ivete Vargas, em frente à Farmácia Pague Menos.

Contato delivery: 99237-4232/ 99993-0257

REGISTRO

Registro também a qualidade no atendimento e produtos do Bores Higienização residencial e automotivo.

Contato: 99996-6373

CONTRA VIOLÊNCIA, ADVOCACIA LANÇA VÍDEO PARA REFORÇAR CAMPANHA ‘SINAL VERMELHO’

Advogados que compõem conselhos e comissões da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Acre (OAB/AC) e a Caixa de Assistência dos Advogados do Acre (CAA/AC) se uniram para a defesa de uma causa: o combate à violência contra a mulher. Nesta semana eles lançaram um vídeo para reforçar a campanha “Sinal Vermelho”, desenvolvida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), e “Mulher, conte comigo! Você não está Sozinha”, realizada pela entidade acreana desde maio.

