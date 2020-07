Corinthians já teve 69% do elenco infectado e lidera casos de coronavírus na Série A

O Corinthians é o clube da Série A do Campeonato Brasileiro que mais teve casos de coronavírus entre os jogadores. Até o momento, 23 dos 33 atletas do Timão testaram positivo, o que representa 69% do elenco.

Dentre todos os infectados, o único caso ativo é o do volante Victor Cantillo. O colombiano é também o único jogador que apresentou sintomas da Covid-19.

PUBLICIDADE

Diagnosticado no começo desta semana, Cantillo está fora do clássico contra o Palmeiras, na próxima quarta-feira, na volta do Paulistão.

O GloboEsporte.com levantou o número de jogadores diagnosticados com coronavírus nos 20 clubes que disputam o Brasileirão. Há equipes que não realizam testes há algumas semanas, de modo que o ranking pode estar desatualizado. Também há casos, como no Palmeiras, em que houve exames, mas os resultados não foram divulgados.

Casos de Covid-19 nos clubes da Série A

Clube Jogadores diagnosticados

Athletico-PR 11

Atlético-GO 1

Atlético-MG 1

Bahia 2

Botafogo 5

Bragantino 1

Ceará 11

Corinthians 23

Coritiba* 2

Flamengo 10

Fluminense 2

Fortaleza 2

Goiás 6

Grêmio 3

Internacional 4

Palmeiras 5

Santos 4

São Paulo 1

Sport 2

Vasco 19

Fonte: GloboEsporte.com

*Coxa teve dois testes positivos na segunda testagem, mas não informou se foram jogadores ou membros da comissão técnica.

Com exceção de Cantillo, o Corinthians não informou o nome dos atletas que testaram positivo. O GloboEsporte.com opta por preservar a identidade dos infectados quando eles próprios ou os clubes não divulgam.

Mas como isso afeta o Timão?

O Corinthians lamenta o alto índice de contaminação, mas acredita que pode tirar vantagem disso quando os campeonatos voltarem. Como os atletas que testaram positivo desenvolveram anticorpos, o clube entende que o risco de perder jogadores no futuro por conta da Covid-19 é menor.

Porém, o infectologista Álvaro Furtado Costa alerta que não é possível garantir que quem já contraiu o novo coronavírus fique imune:

– A gente ainda está construindo conhecimento cientifico sobre a resposta imunológica da Covid-19. Sabemos que quem contrai o vírus desenvolve anticorpos, mas é importante falar que isso não se trata de um passaporte imunológico definitivo, uma certeza de que não haverá nova infecção – explica o médico.

– É improvável que essas pessoas (já infectadas) tenham novo quadro com gravidade nos próximos meses, mas a gente não sabe o tempo dessa proteção imunológica – complementa Álvaro Furtado Costa.

Desta forma, o infectologista alerta para a importância de manter os cuidados para evitar a propagação do vírus, como distanciamento social, uso de máscara e constante limpeza das mãos.

O Corinthians vem respeitando tais protocolos desde a volta aos treinos, há três semanas.

– A gente pega bastante no pé dos jogadores para que eles sigam as recomendações. É lógico que alguns não gostam de não poder usar o vestiário ou ter de tomar cuidados especiais na academia, mas faz parte da nossa nova realidade – explica Júlio Stancati, médico do Timão.

O Corinthians volta a campo na quarta-feira, em clássico contra o Palmeiras, às 21h30, em Itaquera. O Brasileirão começará a ser disputado em 8 de agosto.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários