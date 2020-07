Coronel Luciano Dias pode ser nomeado para o Comando da Polícia Militar

A Polícia Militar do Estado do Acre (PM-AC) está oficialmente sem comandante geral, após o pedido de demissão entregue pelo coronel Ulysses Araújo. No entanto, fontes ligadas à segurança pública do Acre, garantiram nesta quinta-feira (2), que o coronel Luciano Dias pode assumir o posto oficialmente.

O subcomandante-geral e coronel Luciano Dias Fonseca foi empossado em novembro do ano passado e, na ausência de Araújo, Dias responde interinamente, até deliberação do governador Gladson Cameli (Progressistas).

O ex-combatente Ulysses Araújo fez elogios ao colega de farda e disse que o mesmo tem condições de assumir a função. “Ele é capacitado e vem fazendo um bom trabalho”, declarou.

