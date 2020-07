Corpo de idoso é encontrado dentro de apartamento em Rio Branco

O idoso Paulo de Freitas Oliveira, de 61 anos, foi encontrado morto, na tarde desta segunda-feira (6), dentro de um apartamento na Rua Maracujá, no Bairro Mocinha Magalhães, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, o dono do apartamento foi chamado por outros inquilinos para verificar um forte odor vindo do quarto do idoso. Ao chegar no local, o homem acabou encontrando o corpo de Paulo no chão.

PUBLICIDADE

O filho da vítima também esteve no local e confirmou que se tratava do corpo do pai.

De acordo com populares e amigos do idoso, Paulo era mecânico e não teria saído para trabalhar na última sexta-feira (3), sendo que ele nunca faltou um dia de serviço.

A Polícia Militar esteve no apartamento onde o homem foi encontrado morto e isolou a área para os trabalhos da perícia criminal. De acordo com o perito, o corpo estava em estado elevado de decomposição e não foi possível determinar as causas da morte no local.

O cadáver foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde serão realizados os devidos exames cadavéricos.

As investigações do caso ficarão a cargo da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários