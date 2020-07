Covid-19: Meia Maratona Internacional do Rio 2020 é cancelada

A pandemia do novo coronavírus (covid-19) fez mais uma vítima. Nesta quinta (16), a Meia Maratona Internacional do Rio de 2020 foi cancelada. Anteriormente, a prova já havia sido adiada de 16 de agosto para 24 de janeiro de 2021, mas agora não vai mais acontecer. A data da prova de 2021 está confirmada para 15 de agosto do ano que vem, mas pode sofrer alterações de acordo com as determinações dos órgãos públicos competentes.

Conforme a organização, as inscrições já efetuadas seguem válidas para o evento de 2021, que passará a se chamar Meia Maratona Internacional do Rio 2020-2021 Special Edition. Serão disputadas provas de cinco e 21 km.

PUBLICIDADE

Mas, para aqueles que não conseguem ficar longe das corridas, a organização criou a Meia Maratona Internacional do Rio Virtual. Segundo a organização, as distâncias de 5 km, 10 km, 15 km ou 21 km podem ser percorridas “na esteira, no quintal, dentro de casa, na garagem, nas escadas ou em qualquer lugar seguro”. Para aqueles que preferirem caminhar, estão à disposição as distâncias de 1 km, 3 km ou 5 km.

Na Meia Maratona Virtual, as inscrições estão abertas até o dia 6 de outubro. Os resultados serão aferidos em algum app de corrida pelo site oficial do evento. Os tempos devem ser enviados até o dia 9 de outubro.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários