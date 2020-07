Covid-19: mutação é mais contagiosa que vírus original, diz imunologista dos EUA

Na última quinta-feira (2), o imunologista Anthony Fauci, chefe da equipe que combate o Covid-19 nos EUA e diretor do Instituto de Alergias e Doenças Infecciosas do país, afirmou que a cepa do vírus que atingiu o continente americano é mais contagiosa e pode ser transmitida mais facilmente do que a original, surgida na região chinesa de Wuhan.

Segundo informações do New York Post, o alerta de Fauci foi feito durante uma entrevista ao jornal da Associação Americana de Medicina. De acordo com ele, a o vírus encontrado na Europa, e que matou milhares de pessoas, é uma mutação que consegue infectar outros seres humanos com maior eficiência, o que o torna mais complicado de ser contido.

O estudo citado por Fauci foi realizado por pesquisadores do Grupo de Genômica da Covid-19 de Sheffield, no Reino Unido, e mostrou que a mutação se tornou a forma mais prevalente do vírus conforme a epidemia se tornou global. Entretanto, os cientistas não encontraram qualquer evidência de que esta nova cepa cause sintomas mais graves do que a original.

De acordo com a Universidade Johns Hopkins, os casos confirmados de Covid-19 no mundo se aproximam da casa dos 11 milhões, com EUA e brasil sendo os dois países mais impactados. Além disso, são quase 522 mil mortes.

