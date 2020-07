Criança de um ano morre ao ser atropelada pelo pai

Um menino de um ano morreu na última sexta-feira (24) após ser atropelado pelo pai em Sorriso (MT). O médico estava dando ré no carro e não viu a criança, que não resistiu aos ferimentos. As informações são do G1 (MS).

De acordo com o G1, os pais, que trabalham na linha de frente do combate ao coronavírus, socorreram o filho assim que notaram o acidente. No entanto, ele faleceu assim que deu entrada na unidade de saúde.

