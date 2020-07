Criminosos em moto ferem dois amigos a tiros em frente de casa no Belo Jardim

Segundo informações da polícia, Johnny estava conversando com um amigo na frente da própria residência

Johnny da Costa Oliveira, de 33 anos, e um homem não identificado foram baleados na noite desta quinta-feira (2), na Rua 15 de Novembro, no Bairro Belo Jardim I, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Johnny estava conversando com um amigo na frente da própria residência, quando dois homens em uma motocicleta chegaram no local e o passageiro, que estava armado, atirou contra as vítimas.

Oliveira foi atingido na perna por um dos disparos. Já seu amigo foi alvejado na mão. Ambos conseguiram correr e se esconder dentro de casa para não serem atingidos por mais disparos. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou Johnny ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável. Já o amigo da vítima não quis receber atendimento médico.

Policiais militares tentaram encontrar os autores do crime, mas ninguém foi preso até o momento.

A motivação, segundo a polícia, seria a guerra entre facções criminosas. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

