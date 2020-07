Criminosos invadem casa e atiram 8 vezes contra jovem de 21 anos no Rosa Linda

O jovem Eduardo Rodrigues de Souza, 21 anos, foi ferido com um tiro na noite desta terça-feira (22), dentro da própria casa na Rua Raimundo Ferreira, no Residencial Rosa Linda, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, dois homens em uma motocicleta chegaram na frente da casa do rapaz e o passageiro, de posse de uma arma de fogo, invadiu a residência e efetuou cerca de 8 disparos contra Eduardo, mas apenas um dos tiros atingiu o jovem. O projétil transfixou o peito e ainda atingiu o braço do rapaz. Após a ação, o criminoso voltou correndo para o veículo e a dupla fugiu do local.

Populares acionaram Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestou os primeiros socorros e o encaminhou Eduardo ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

Policiais militares estiveram no local do ocorrido, colheram informações sobre os criminosos e fizeram buscas na região, mas ninguém foi encontrado até o momento.

A motivação, segundo a polícia, seria a guerra entre facções criminosas. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

