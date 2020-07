Daniel Alves cita pior momento da carreira e quer se aposentar no Bahia

O veterano lateral Daniel Alves, dono do maior número de títulos da história do futebol, também passou por momentos dolorosos em sua trajetória dentro de campo.

Hoje atuando pelo São Paulo, o jogador de 37 anos revelou ao Correio 24 Horas que o maior baque de sua vida no futebol aconteceu em 2018, quando se machucou e ficou fora da lista de convocados para a Copa do Mundo.

“Esse foi o pior momento da minha carreira. A única coisa que impede um atleta de ser é quando ele se lesiona. Quando machuquei, sou ser humano, não tenho demagogia, senti o baque. No dia seguinte, os meus amigos, minha família, estavam muito tristes com a situação. Eu falei para eles que sabia que tinha dado ruim, mas não poderia me queixar da vida. Olha tudo que Deus me proporcionou. A única coisa que eu acreditava era que a vida estava me testando com a minha força”, disse o lateral.

Daniel Alves também disse estar “realizando um sonho” por jogar no São Paulo, mas ressaltou que, antes de anunciar aposentadoria, pretende jogar com a camisa do Bahia, time que o revelou para o futebol.

“O Bahia é o clube do meu coração, tudo começou lá. Foi de lá que eu fui para a seleção, fui para a Europa, as pessoas começaram a me conhecer. Esse seria o sonho perfeito antes de parar: passar por lá para agradecer. Não prometo jogar muito, mas uns dois meses dá pra jogar”, disse ao veículo.

Por fim, Daniel Alves afirmou que seu legado no futebol será “inspirar quanto mais pessoas puder”, tanto dentro quanto fora de campo.

