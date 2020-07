De top preto Tati Zaqui quase mostra demais e causa na web

Tati Zaqui divulgou uma foto nas redes sociais, e meio sem intenção, deixou os fãs babando ao exibir a barriga bem sequinha. No registro, a artista também faz aquele olhar bem provocante, e obviamente, mexeu com a mente de muita gente. “11:06 que horas são aí?”, questionou a beldade, na legenda do post.

“Que linda, é impressionante como você consegue sair linda em todas fotos, eu fico chocada, misericórdia”, disse uma jovem. “Eu amo te amar, a rebelde e abusada mais linda”, declarou a segunda pessoa. “Um dia eu quero nascer linda dessa forma, pqp viu“, indagou a terceira.

Cheia de personalidade, e sinceridade, Tati há pouco tempo, conversou com a QUEM, e afirmou que de certa forma serve de inspiração a diversas pessoas. “Acredito que, de alguma forma, eu represento sim. Até por ter bastante fãs da comunidade. Eu sou isso aí que todo mundo vê e eu vivo do jeito que eu quero. As pessoas falam que eu me assumi, mas, na real, nunca teve isso de assumir, sempre fui o que eu sou”, disse a beldade, que em seguida, revelou ser fã de Dulce Maria. “Posso falar que fui muito fã da Dulce María na minha vida…Muito fã. Então, quando surgi no funk, eu tive essa ideia de chamar atenção com o meu cabelo de alguma forma”, completou.

Há alguns dias, a funkeira que em 2019 arrasou com o hit “Surtada”, divulgou um vídeo dançando, e rebolando até o chão na web. Toda desinibida, e sensual, a musa encantou a internet com um shortinho minúsculo, que deixou o seu bumbum ainda maior.

“Que mulher linda, imaginei você dançando aqui pra mim, acho que eu ficaria bem surtado“, opinou um homem. “Pisa menos na gente, mulher”, pediu um segundo marmanjo.

