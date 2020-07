De vermelho para laranja: Entenda como funciona a mudança de classificação de risco

No início desta semana, duas regionais do Acre passaram da fase de Emergência para Alerta em relação à pandemia, o que possibilitou a retomada de diversos serviços que estavam proibidos de funcionarem desde o dia 17 de março, quando foram confirmados os primeiros casos de coronavírus no estado.

A metodologia foi elaborada pelo governo por meio do Pacto Acre Sem Covid. O plano foi apresentado à sociedade no dia 22 de junho e envolve a participação direta da sociedade e das prefeituras dos 22 municípios. Estas tomarão as decisões a partir dos critérios técnicos e científicos estabelecidos pelo documento.

Existem quatro níveis de risco, cada um deles representado por cores: Emergência (vermelha), Alerta (laranja), Atenção (amarela) e Cuidado (verde).

Para saber se determinada região do Estado está apta a avançar de um campo a outro, o Executivo municipal, com o suporte do governo, deve observar uma série de indicadores divididos em três grupos: contaminação, responsabilidade social e capacidade do sistema de saúde. A análise deve ser feita a partir de um acumulado de sete dias, a ser comparado com um intervalo de igual período.

O primeiro requisito envolve números referentes à quantidade de novos contaminados, novas internações e novos óbitos. O segundo, de responsabilidade direta da população, leva em conta o isolamento social. Por fim, deve-se observar as taxas de ocupação dos leitos de UTI e leitos clínicos, além do índice de notificações.

Aplicação metodológica

Com os dados em mãos, parte-se para a aplicação metodológica dos dados. Cada índice tem um peso específico a partir do qual os dados devem ser multiplicados ou divididos. A somatória de todos os resultados dessa operação matemática leva a uma nota geral.

Se essa nota for 15 ou mais, a regional continua na fase de Emergência (vermelha). De 11 a 14, a classificação é de Alerta (laranja). Para a fase de atenção, ainda não alcançada em nenhuma cidade do Acre, as notas a serem obtidas é de 6 a 10. Finalmente, para a última etapa, a de Cuidado (verde), são necessárias pontuações de 0 a 5.

A aferição geral dos indicadores para fins de avaliação de classificação dos níveis ocorrerá em intervalos regulares de ciclos de 14 dias. “Esse intervalo de tempo em ciclos de 14 dias visa demonstrar a tendência de redução da evolução da contaminação pelo coronavírus e a melhora na capacidade de resposta do sistema de saúde e de controle epidemiológico nas regionais de saúde”, informou o governo.

“Confirmada a redução da contaminação e a melhora de resposta do sistema de saúde, o prefeito formaliza a mudança de um nível superior para outro inferior e aplica a flexibilização para reabertura dos estabelecimentos comerciais e empresariais previstos para esse novo nível”, continua.

No Acre, são três regional de saúde:

– Alto Acre, representada pelos municípios de Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia e Xapuri;

– Baixo Acre: Acrelândia, Bujari, Capixaba, Jordão, Manoel Urbano, Plácido de Castro, Porto Acre, Rio Branco, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira e Senador Guiomard;

– Juruá: Cruzeiro do Sul, Feijó, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Rodrigues Alves e Tarauacá.

Dessas, apenas a Juruá continua na fase de Emergência (vermelha).

Fase laranja

Com a mudança para a fase de Emergência (laranja), as cidades das regionais do Alto Acre e Baixo Acre puderam permitir a reabertura, com restrições e adoção de protocolos sanitários específicos, dos seguintes setores:

– lojas de móveis, eletrodomésticos, eletrônicos, comunicação, informática, áudio, vídeo e colchoarias, lojas de materiais de construção, empresas e obras do ramo da construção civil e demais estabelecimentos de sua cadeia de produção, distribuição e comercialização;

– shoppings, galerias e centros comerciais, limitados a 30% de capacidade, com exceção de suas respectivas áreas de lazer e alimentação;

– feiras livres, comércio de rua e ambulantes e da indústria em geral, conforme orientações específicas;

– bares, restaurantes, pizzarias, lanchonetes, sorveterias e similares, distribuidoras permanecem exclusivamente com o serviço de delivery e/ou drive-thru.

Ainda seguem sem poder funcionar, nem mesmo parcialmente:

– espaços públicos;

– academias de ginástica, clubes esportivos e de lazer e similares;

– teatros, cinemas e apresentações culturais;

– centros e escolas de formação e capacitação, estúdios de dança, escolas/estúdios de música, centro de formação de condutores de veículos automotores e similares;

– eventos, feiras, seminários e congressos.

