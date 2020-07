Dedé Santana critica Globo por demissão de Renato Aragão: “Uma injustiça”

O rompimento do eterno Didi Mocó com a emissora foi anunciado nesta terça-feira (30/6) e desagradou amigos do humorista

A demissão de Renato Aragão da Globo, anunciada nesta terça-feira (30/6), pegou muita gente de surpresa, ainda que esse tipo de rompimento de contrato esteja acontecendo com muita frequência na emissora carioca.

Entre os famosos que se surpreenderam com a notícia está Dedé Santana, que trabalhou com o eterno Didi Mocó no sucesso Os Trapalhões. Em entrevista ao colunista Fefito, do portal UOL, ele afirmou que não achou justo o rompimento de contrato.

“Eles não podiam ter feito isso com ele. Achei uma injustiça”, afirmou o humorista. Aos 84 anos de idade, ele revelou que também está trabalhando por obra atualmente. E o famoso aproveitou para dizer que a Globo poderia ter feito diferente.

“Eles poderiam renegociar o trabalho. Mas não dá para abrir mão de nomes como Renato Aragão e outros artistas que ajudaram a construir a emissora, como Tarcisio Meira”, disparou ele, afirmando que a emissora deveria oferecer um contrato vitalício para ele e os demais.

Na sequência, Dedé Santana cita um famoso que nos deixou há pouco. “Lembro de um dia conversar com o Flávio Migliaccio e ele me dizer o quanto era difícil estar contratado por uma emissora e ainda assim ter de correr atrás de trabalho. E o Renato fez muita coisa importante. Ele tem o mérito dele”, garantiu.

Despedida da Globo

No Instagram, Renato Aragão falou sobre sua saída da Globo, onde ainda poderá trabalhar com contrato por obra. “São 44 anos de estrada e me vejo diante há uma mudança! São novos tempos, novos parceiros, novos projetos e novos desafios”, iniciou ele.

“Minha grande parceira durante esses anos foi a Rede Globo, que me acostumei a chamar de minha casa. Mas diante há esses novos tempos e políticas internas de contratação, vamos iniciar uma nova fase e trabalhos pontuais”, continuou o famoso.

O ex-global afirmou, ainda, que tem em sua vida pessoal e profissional a fluidez e o equilíbrio. “vou onde meu público espera que eu esteja e melhor ainda, onde não esperam, pois sempre gostei e gosto de surpreendê-los, e não será diferente nessa nova fase! Já estou com novas oportunidades de trabalho e novos tempos que estão prestes a iniciar”, concluiu.

