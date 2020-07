Deiveson Figueiredo atropela Joseph Benavidez e é campeão peso-mosca do UFC

Brasileiro quebra jejum de três anos sem título masculino do Ultimate para o país com mata-leão aos 4m48s do primeiro assalto

Se alguém teve dúvida sobre a tal cabeçada que poderia ter influenciado o resultado do primeiro encontro com Joseph Benavidez, Deiveson Figueiredo tirou com sobras. Com um massacre raramente visto em disputas de cinturão, o brasileiro aplicou três knockdowns e encaixou quatro vezes um mata-leão para finalizar com a posição aos 4m48s do primeiro round. Isso mesmo. Ele fez tudo isso apenas no assalto inicial e conquistou o cinturão do peso-mosca (até 57kg), na luta principal do UFC: Figueiredo x Benavidez, neste sábado, em Abu Dhabi, na Ilha da Luta.

– Estou muito feliz, trabalhei duro para isso, sabia que meu momento ia chegar. Essa é a hora. Vou trabalhar duro para manter por muito tempo. Eu sou o campeão e estarei sempre preparado para os próximos desafios. Eu sou um cara que veio do Marajó, desde criança trabalho com animais bravos, adquiri o instinto selvagem destes animais e sou um feroz dentro do octógono. Eu queria dar este show e levar o cinturão para minha cidade, Soure, para Belém do Pará e levar o cinturão para todos os brasileiros. É nosso! Eu sou o campeão, p***! – disparou Deiveson, após a vitória.

O Deus da Guerra também lembrou o fato de que prometeu ser o primeiro a vencer Benavidez por finalização e garantiu que ficará no topo da divisão por muito tempo.

– Eu treinei para isso. Falei a semana toda que ia decidir no primeiro round e queria finalizar ele para quebrar o recorde dele nunca ter sido finalizado. Foi o que aconteceu, eu venci ele, foi no primeiro round e finalizei, quebrei o recorde dele. Cumpri o que eu prometi. Foi uma semana muito corrida, fiquei preso dentro de um quarto por seis dias em São Paulo para provar que não estava com Covid. Quando cheguei em Abu Dhabi fiquei preso dois dias no quarto. Mesmo assim superei as dificuldades, bati abaixo do peso e provei que tenho capacidade para bater o peso da categoria. Cumpri o que falei, agora sou o dono do cinturão e os demais que me esperem porque o dono chegou.

A luta

Os primeiros movimentos foram cautelosos, com os dois evitando se expor. Mas durou pouco. Após uma troca de chutes, Deiveson acertou uma bomba de direita que levou o americano a knockdown. Ele foi para o ground and pound, acertou golpes duros, mas Benavidez resistiu. O brasileiro foi para as costas e encaixou o mata-leão em três oportunidades. Na última delas, parecia muito justo, mas Benavidez sobreviveu mais uma vez e voltou a ficar de pé. Na trocação, um uppercut entrou no rosto do americano, que respondeu com gancho de esquerda. Outra direita de Deiveson desequilibrou o rival, que manteve-se de pé. O brasileiro foi para cima e conseguiu outro knockdown com sua mão direita. Benavidez não desistia, mas com com menos de um minuto para o fim do round, recebeu um direto de direita e foi ao solo. Desta vez, Deiveson encaixou um mata-leão e “apagou” o americano, que se recusou a dar os três tapinhas.

Deiveson Figueiredo encaixa mata-leão em Joseph Benavidez — Foto: Getty Images

UFC: Figueiredo x Benavidez 2

18 de julho de 2020, na Ilha da Luta, em Abu Dhabi

CARD PRINCIPAL (21h, horário de Brasília):

Deiveson Figueiredo venceu Joseph Benavidez por finalização aos 4m48s do R1

Jack Hermansson venceu Kelvin Gastelum por finalização a 1m18s do R1

Rafael Fiziev venceu Marc Diakiese por decisão unânime (30-27, 29-28 e 29-28)

Ariane Lipski venceu Luana Dread por finalização a 1m28s do R1

Askar Askarov venceu Alexandre Pantoja por decisão unânime (triplo 29-28)

CARD PRELIMINAR (18h, horário de Brasília):

Roman Dolidze venceu Khadis Ibragimov por nocaute técnico aos 4m15s do R1

Grant Dawson venceu Nad Narimani por decisão unânime (30-26, 30-27 e 29-27)

Joel Alvarez venceu Joe Duffy por finalização aos 2m25s do R1

Brett Johns venceu Montel Jackson por decisão unânime (triplo 29-28)

Amir Albazi venceu Malcolm Gordon por finalização aos 4m42s do R1

Arman Tsarukyan venceu Davi Ramos por decisão unânime (30-27, 30-27 e 29-28)

Sergey Spivak venceu Carlos Boi por decisão majoritária (29-27, 29-27 e 28-28)

