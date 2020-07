A dentista da Secretária Estadual de Saúde do Acre (Sesacre), Dionelia Mai, e o marido, Eldon Mai, também dentista, foram vítimas de latrocínio – roubo seguido de morte.

O crime ocorreu no último domingo (5), na residência do casal, localizada em Colorado do Oeste, interior de Rondônia.

Os corpos dos idosos foram enterrados numa área denominada Cone Sul de Rondônia.

Dionelia e Eldon foram mortos a facadas pelos próprios inquilinos.

Vilmar dos Santos e a mulher Francineia Costa de Oliveira foram presos pela Polícia Rodoviária Federal na terça-feira (7).

Os dois e uma criança de 10 anos (filha do casal) tentavam deixar o estado de Rondônia quando foram abordados.

Os acusados estavam no carro da vítima, que já era procurado pelas forças policiais rondonienses.

De acordo com a polícia, Vilmar e Francineia eram foragidos da justiça. Eles estavam com as prisões decretadas pelo crime de tráfico de drogas.

Dionelia era funcionário de carreira da Secretária Estadual de Saúde desde 2018. Mas estava afastada por fazer parte do grupo de risco da covid-19.

Vilmar dos Santos confessou à polícia civil de Rondônia a autoria do latrocínio. A mulher também teve a prisão preventiva decretada por roubo seguido de morte.

