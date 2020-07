Denúncias de abuso sexual contra crianças e adolescentes reduziram 80% em CZS

De acordo com o Conselho Tutelar, entre março e julho, as ocorrências de abuso sexual de crianças e adolescentes, em Cruzeiro do Sul, reduziram 80%.

Para a conselheira Erivalda Silva de Menezes, a queda é resultado da maior participação dos pais no dia-a-dia dos filhos. “As crianças estão menos vulneráveis a estranhos e vizinhos, pois os pais estão em casa com seus filhos”, observa.

Entretanto, na pandemia, há denúncias de maus tratos e abandono de incapaz.

*Com informações de Beatriz Santos, do Juruá em Tempo.

