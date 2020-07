Deputado Manuel Marcos é favorável ao retorno dos cultos presenciais

O deputado federal Manuel Marcos (Republicanos), saiu em defesa do retorno das atividades dos cultos presenciais nos templos religiosos, “Não podemos permitir que as igreja sejam esquecidas pelo poder público nesse momento de pandemia onde muitas são as pessoas que estão necessitadas de um auxílio espiritual, não aceitamos que o poder público venha colocar as igrejas em último plano”, destaca o deputado.

Manuel Marcos afirma que as igrejas também tem sido essenciais para ajudar neste momento de pandemia, pois já possuem a estrutura necessária para receber os fiéis, afirmou ainda que as igrejas não podem ser desrespeitada, “A igreja presta um importante serviço na sociedade através de seus trabalhos sociais ajudando pessoas carentes, e claro principalmente no espiritual, voltado para fé e salvação, respeitem as igrejas”, encerrou o deputado.

