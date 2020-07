Deputados devem antecipar votação da nova mesa diretora da Assembleia Legislativa

A votação de escolha da nova mesa diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), prevista para o final do ano, pode ser antecipada para a próxima semana devido a proximidade das eleições municipais.

A informação foi confirmada pelo deputado estadual Edvaldo Magalhães (PCdoB), que adiantou de antemão, que se a composição se manter a mesma, não haverá problema em adiar a votação, no entanto, se houver mudanças, precisará de um debate mais aprofundado.

“Recebi uma ligação do presidente Nicolau Júnior (Progressistas) informando sobre essa possibilidade. O motivo seria para não haver desgaste pós-pleito eleitoral”, explicou.

Segundo informações apuradas, a atual mesa diretora deverá permanecer, mantendo o presidente Nicolau Júnior, vice Jenilson Leite, e Luiz Gonzaga como o primeiro secretário do Poder Legislativo.

