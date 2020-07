Desalinhamento de alguns partidos às vésperas das eleições é teste para cardíaco

Militante que sofre de ansiedade já deve ter adquirido a síndrome do pânico, tamanho é a desorganização

Teste para cardíaco

As lideranças políticas de situação parecem que estabeleceram um pacto de desalinhamento, uma espécie de teste para cardíaco em plena véspera de eleição. Militante que sofre de ansiedade já deve ter adquirido a síndrome do pânico, tamanho é a desorganização e falta de projeto político-partidário em curso.

Chove e não molha

Vejamos: No fim de semana Marfiza Galvão acompanha Tião Bocalom em uma caminhada na Baixada da Sobral. Apertos de mão à distância, sorrisos, nomes colocados à disposição.

Segunda-feira

Na manhã seguinte, o senador Sérgio Petecão está dialogando com o PSDB o seu nome na chapa de Minoru Kimpara. Certamente, porque o encontro com o vice-governador Major Rocha não foi para tratar da vinda do goleiro Bruno para o Rio Branco Futebol Clube, até porque, Petecão torce pelo Fluminense e Rocha é vascaíno.

Equilíbrio

Parece que o mais equilibrado nessa história toda é o governador Gladson Cameli que não abre mão de apoiar Socorro Neri. Os demais, planejam todas as conjecturas, menos de se unir com o Palácio Rio Branco.

Recado

O recado do vice-governador Major Rocha com o pedido feito ao senador Petecão para procurar o MDB e os três partidos dialogarem em torno das pré-candidaturas em todo o estado não visa somente as eleições municipais. Ele está de olho em 2022.

Aliança

Rocha, que de besta não tem nada, quer repetir a aliança MDB, PSDB, PSD e PSL na eleição majoritária de 2022 com seu nome na disputa pelo Senado. Ele sabe que Petecão deseja governar o estado. Esqueceu de combinar com Marcio Bittar.

Enciumado

O militar tem mandado vários recados ao Palácio Rio Branco. A bronca aumentou após a nomeação do coronel Paulo Cézar para o comando da PMAC sem o seu aval.

Economia

A deputada federal Vanda Milani foi quem menos gastou cota parlamentar durante a pandemia do covid-19 até o mês de julho. Ela foi quem mais liberou recursos para estruturação de hospitais e enfrentamento do novo coronavírus no Acre. Um totl de R$ 5,6 milhões.

Rejeitado

Vários internautas querendo saber se a senadora Mailza Gomes (Progressistas-Ac) se afasta durante a resguardo. Neste caso, o Bispo José assumiria o cargo de senador. Dizem que a rejeição dele na Casa da Benção do Acre continua altíssima e que os irmãos não querem nem ouvir falar nesse assunto.

Viralizou

A notícia de contratação do goleiro Bruno pelo Rio Branco viralizou nas redes sociais. Opiniões divididas em torno do direito de ressocialização. Até a promotora Alessandra Marques entrou no debate, defendendo uma nova chance ao goleiro.

Crime maior

Para a promotora que usou suas redes sociais para se manifestar, os que criticam o goleiro Bruno hoje, gritaram Lula Livre em um passado bem recente. Para a especialista no direito, os crimes de colarinho branco cometidos por Lula são bem maiores do que o homicídio praticado pelo goleiro Bruno.

Duas grandes bancadas

DEM e MDB – resolveram deixar o bloco de partidos que integra o chamado Centrão. Comandado pelo deputado Arthur Lira (PP-AL), o bloco aglutinava PL, PP, PSD, MDB, DEM, Solidariedade, PTB, Pros e Avante. Com o movimento, o bloco perde 28 deputados do partido do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e 35 emedebistas. Encolhe de 221 deputados para 158.

