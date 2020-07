Desbloqueio da conta do auxílio emergencial é dividido em dois grupos; entenda

Suspeitos de fraude estão sendo convocados às agências; outros, apenas com falhas no cadastro, devem fazer procedimento online: veja em qual grupo você pode estar

Na última terça-feira (21), a Caixa Econômica Federal realizou o bloqueio de 1,3 milhões de contas poupanças digitais Caixa Tem, em que são depositados benefícios como o auxílio emergencial e o FGTS. Há dois grupos diferentes que foram bloqueados e o procedimento de desbloqueio é distinto para cada um deles.

Os 1,3 milhões de bloqueios aconteceram a pedido do Ministério da Cidadania por suspeitas de fraudes, depois da ação de hackers que roubaram o auxílio dos beneficiários. Além disso, as suspeitas de recebimento indevido do auxílio têm sido apontadas há meses por órgãos como o Tribunal de Contas da União.

Há dois grupos entre as pessoas que tiveram as contas bloqueadas.

1. Uma metade é suspeita de ter praticado fraude para recebimento do auxílio – esses receberão uma mensagem no aplicativo Caixa Tem, mostrando as datas em que são convocados a comparecer às agências da Caixa.

2. A outra parte está com dados inconsistentes e deve ajustar o cadastro no aplicativo Caixa Tem – esses receberão uma mensagem pelo aplicativo oficial Caixa Tem ou WhatsApp oficial da Caixa pedindo os ajustes.

Fique atento e sempre se comunique com a Caixa apenas pelos canais oficiais.

Saiba como são as mensagens que pessoas com contas bloqueadas estão recebendo pelo aplicativo oficial

1. Suspeitos de fraude – recebem, pelo aplicativo Caixa Tem, um calendário com datas para comparecerem às agências da Caixa.

2. Beneficiários com falhas cadastrais – recebem, pelo aplicativo Caixa Tem, um link para completar seus dados online.

