DF ultrapassa 700 mortes por Covid-19, e casos chegam a 59,8 mil; veja registros por região

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal confirmou, no início da tarde desta segunda (6), mais 16 mortes pelo novo coronavírus na capital. Com isso, o número de óbitos chega a 715. Segundo a pasta, 63 vítimas moravam em outros estados, mas buscaram atendimento no DF.

O número de contaminados também aumentou e chegou a 59.857. São 2.003 a mais que o total contabilizado até a noite de domingo (5). Ceilândia é a região com a maioria dos casos, são 7.835 registros.

Conforme o painel da secretaria, às 9h35, 92,86% dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) reservados para pacientes com Covid-19, em hospitais particulares do DF, estavam ocupados. Na rede pública o índice pela manhã era de 65,7% (veja detalhes abaixo).

Entre as mortes registradas no fim de semana, uma vítima estava internada no hospital de campanha instalado no Estádio Mané Garrincha. Este é o primeiro óbito no local desde a inauguração. A unidade foi criada para receber casos considerados leves.

O G1 questionou a Secretaria de Saúde sobre perfil e histórico do paciente, mas não obteve respostas até a última atualização desta reportagem.

Perfil dos infectados

Ainda segundo o painel do GDF, a maioria dos pacientes é mulher (52,3%) e tem entre 30 e 39 anos.

Casos por faixa etária:

Menor de 19 anos: 4,1 mil

20 a 29 anos: 11,8 mil

30 a 39 anos: 16,2 mil

40 a 49 anos: 13,4 mil

50 a 59 anos: 8,1 mil

Mais de 60 anos: 6,3 mil

Já conforme o boletim divulgado no domingo (5), que detalha o local de residência dos infectados, a maior parte dos casos está em Ceilândia, seguida pelo Plano Piloto e Samambaia. Veja abaixo:

Ceilândia: 7.835

Plano Piloto: 4.095

Samambaia: 4.013

Taguatinga: 3.957

Gama: 2.734

Paranoá: 2.175

Águas Claras* (Inclui Arniqueiras) 2.137

Guará: 2.119

Sobradinho I: 2.106

São Sebastião:1.899

Santa Maria: 1.868

Planaltina: 1.794

Recanto Das Emas: 1.671

Riacho Fundo I: 1.098

Itapoã: 994

Brazlândia: 782

Riacho Fundo II: 748

Sudoeste/Octogonal: 746

Vicente Pires: 741

Jardim Botânico: 730

Lago Sul: 719

Scia (Estrutural): 648

Núcleo Bandeirante: 477

Lago Norte: 464

Cruzeiro: 448

Sobradinho II: 426

Candangolândia: 398

Parkway: 326

Varjão Do Torto: 81

SIA: 60

Fercal: 34

Ocupação das UTIs no DF

Conforme a Sala de Situação do governo do Distrito Federal, que monitora a ocupação dos hospitais durante a pandemia, na manhã desta segunda-feira (6), 92,86% dos leitos de UTI para Covid-19, nos hospitais particulares estavam ocupados. Na rede pública, a taxa de ocupação era de 65,7% – incluindo os leitos comprados em hospitais particulares.

Na semana passada, uma decisão da Justiça do Distrito Federal determinou que o GDF divulgue os dados da Central de Regulação de leitos. A medida também impede que o governo local considere os leitos bloqueados para calcular a taxa de ocupação.

Números de leitos de UTI

Hospitais Privados: 229 vagas/ 208 ocupadas

Hospitais públicos: 580 vagas / 381 ocupadas

