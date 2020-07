Diagnosticado com covid-19, Zé Neto tem estado de saúde revelado pela esposa

Em outro momento do desabafo, Natália contou que a descoberta do diagnóstico fez com que ela ficasse desgastada emocionalmente

Natália Toscano usou as redes sociais na última segunda-feira (06) para falar sobre o estado de saúde do marido, o cantor sertanejo Zé Neto, que no mês passado foi diagnosticado com coronavírus.

De acordo com a influenciadora digital, o músico, por meio de um telefonema, garantiu a ela que não está mais sentindo os sintomas da doença.

“Conversei com meu marido por telefone, por vídeo. Ele está ótimo! Os sintomas já se passaram”, declarou ela.

“Ele está esperando dar os 14 dias para repetir os exames para ver se está sem o vírus, se está imune para poder voltar para casa. Graças a Deus a parte de saúde dele está 100%, já melhorou. Ele está pronto para voltar à ativa, voltar para casa”, continuou.

Em outro momento do desabafo, Natália contou que a descoberta do diagnóstico fez com que ela ficasse desgastada emocionalmente.

“Muita gente falou que notou um olhar triste e cansado nos meus stories ultimamente. Realmente, estou muito cansada. A doença não é fácil, pegou de surpresa”, disse.

“Fiquei muito preocupada. Meu marido é minha base, meu alicerce, pai dos meus filhos, fico preocupada, sim, com a saúde dele”, completou.

