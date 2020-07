Diocese de Rio Branco critica reabertura de templos no AC: “Vida acima de tudo”

Mesmo o bispo da Diocese de Cruzeiro do Sul, Dom Flávio Giovanale, tendo obedecido o decreto municipal que permite a reabertura de 30% da capacidade de templos religiosos e adotado a medida na Catedral Nossa Senhora da Glória, que passa a receber fieis a partir desta semana, o bispo da Diocese de Rio Branco, Dom Joaquín Pertíñez, fez exatamente o oposto e se manteve contra a possibilidade de cultos presenciais no momento.

Em uma nota emitida na tarde desta segunda-feira (20), Joaquín explicou que a igreja busca seguir todas as orientações das autoridades sanitárias e que o momento não é o oportuno para que as igrejas reabram, já que “o “efeito sanfona” de abrir e depois ter que fechar, poderá trazer perdas irreversíveis para o nosso povo”.

PUBLICIDADE

“Em nenhum momento pressionamos o Governo ou as prefeituras, para acelerar o processo de reabertura das igrejas, porque acreditamos que ainda não é o momento para isso. Ademais, o “efeito sanfona” de abrir e depois ter que fechar, poderá trazer perdas irreversíveis para o nosso povo. Quatro meses se passaram e, durante esse período, testemunhamos o crescimento dos números da COVID-19 e choramos as perdas de muitas vidas, inclusive, de muitos agentes de pastoral de nossas comunidades. Temos convivido diariamente com as incertezas e estamos todos cansados e ansiosos. Não ignoramos a grave crise econômica que acompanha a crise sanitária, tampouco estamos imunes a ela. Porém, precisamos ser prudentes e sábios, para não nos deixarmos ser conduzidos por outros interesses, pois nosso interesse principal sempre será a defesa da vida acima de tudo”, disse o representante da Diocese de Rio Branco.

“Reconhecemos o esforço das nossas autoridades constituídas, e confiamos na capacidade técnica dos profissionais envolvidos no enfrentamento da COVID-19, que dirão a hora mais segura para darmos o passo de reabertura das nossas igrejas. Enquanto isso, vamos nos reinventando para manter vivas a fé e a esperança do nosso povo, sem, contudo, colocar em risco as suas vidas. Que Deus abençoe, com o dom da sabedoria, todas nossas autoridades, para que trabalhem sempre em favor da vida de nosso povo!”, finalizou.

Mesmo que os municípios do Baixo e Alto Acre tenham passado para a fase laranja nesta segunda-feira (20), a reabertura de templos religiosos ainda não está prevista e indicada, de acordo com o que está previsto no Pacto Acre Sem Covid.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários