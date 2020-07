Diretor de orçamento e finanças da Saúde é exonerado do governo por Gladson Cameli

O governador Gladson Cameli (Progressistas) decidiu exonerar Silvio Charles Gomes do cargo de Diretor de Administração, Recursos Humanos, Orçamento e Finanças, da Secretaria de Estado de Saúde (SESACRE).

A mudança em uma das pastas mais complicadas do governo saiu na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira (7).

Gomes era responsável pelas compras dos medicamentos e insumos que chegam aos hospitais acreanos. As causas de sua exoneração são desconhecidas.

