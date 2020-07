Disney planeja novo live-action de Dragon Ball, diz site

Com o lançamento do serviço de streaming Disney+, a Disney parece estar apenas no começo de um plano gigantesco para dominar por completo o mundo do entretenimento. Seja com os populares universos da Marvel ou de Star Wars, a produtora está mais forte do que nunca, e de acordo com fontes do site We Got This Covered, a casa do Mickey está de olho no mundo de Dragon Ball.

O grande perigo, porém, mora no fato da ideia envolver um novo live-action dessa amada franquia de anime, que já teve sua história manchada por um filme lançado em 2009, com atores medíocres, uma história péssima e efeitos visuais nem um pouco dignos de elogio.

Mas parece, pelo menos, que o estúdio aprendeu com o recorrente erro de todos que já tentaram adaptar um anime ou mangá: a contratação de um elenco formado por atores norte-americanos, que interpretam personagens claramente japoneses, em uma ambientação fortemente inspirada pela cultura oriental.

De acordo com o WGTC, o novo filme vai tentar corrigir essa maldição, e contar com um elenco exclusivamente asiático, além de ter à disposição um suposto orçamento nada modesto.

Não se sabe, porém, se o projeto será baseado na trama de Dragon Ball (que acompanha a história de um Goku ainda criança enquanto descobre os poderes que tem), ou da sequência Dragon Ball Z (na qual o protagonista já cresceu e segue em diversas missões de salvar o mundo de ameaças intergalácticas).

Lançado há uma década, Dragonball Evolution tem média de 2,5 no site IMDb, e aprovação de 15% no Rotten Tomatoes.

