Documentário “Cooperativa mãos de Mulher-Xapuri” estreia nesta sexta-feira

Hoje, dia 31 de julho, às 19 horas, a Associação Acreana de Cinema-ASACINE em parceria com o Governo do Acre através da FEM – Fundação Elias Mansour lança o documentário intitulado “Cooperativa Mãos de Mulher-Xapuri” do cineasta Elenckey Barbosa Pimentel na Mostra do cinema brasileiro realizado no Acre.

O documentário segundo Elenckey, nasceu a partir da ideia de divulgar um trabalho realizado no município de Xapuri que, resiste ao tempo e às adversidades que todo o trabalho empreendedor enfrenta. O discurso sustentado por essas mulheres empreendedoras e pelo único homem que com elas trabalha, e delas aprende, vai muito além de trabalho e comércio. O depoimento de todos retratam mudanças de vida trazidas pela força de vontade e caráter de superação das dificuldades que a vida de cada um pudesse ter no momento do engajamento na cooperativa ou que viesse ter futuramente.

O AUTOR

Elenckey Barbosa Pimentel, nasceu em Xapuri- Acre, é mestre pela Universidade de Bolonha – Alma Mater Studiorum, em Lingüística, com uma dissertação sobre os verbos auxiliares italianos e portugueses, através do curso Língua e Cultura italiana para Estrangeiros, com uma bolsa de estudos dada pelo Ministério das Relações Exteriores italiano a alunos estrangeiros com base em seus currículos; é professor de idiomas, tradutor e intérprete em cinco línguas – inglês, francês, espanhol, italiano e catalão básico; tendo trabalhado no Acre, no Rio de Janeiro, em Bolonha – Itália e em Xangai – China. Também foi um dos vencedores do I Prêmio Garibaldi Brasil de Literatura Acreana, com dois textos publicados através do referido concurso. Freqüentou também um curso de roteirista de cinema na escola de escritura do jornalista italiano Carlo Lucarelli, Bottega Finzioni, onde foi vencedor da bolsa de estudos 2015 oferecida pela mencionada escola. Quando morou no Rio de Janeiro, atuou em peças de teatro, escreveu outras, das quais uma – O $€GURO – foi encenada no teatro Dercy Gonçalves. De volta ao Acre, dirigiu o madrigal do SESC Rio Branco em dois musicais. Atualmente, está trabalhando na tradução de uma peça de teatro sua (português-inglês), em um roteiro de cinema em português, baseado na peça supracitada e em um documentário de curta-metragem sobre a Cooperativa Mãos de Mulher – Xapuri.

Vale ressaltar que a Mostra do cinema brasileiro realizado no Acre finaliza suas programações hoje com a exibição deste documentário que poderá ser visualizado às 19 horas, através deste link. https://youtu.be/tqZ9E1G78dc

