Documentário sobre consoles PlayStation é anunciado

Um documentário sobre a marca PlayStation será lançado em 7 de setembro de 2020. A produção conta com entrevistas com grandes nomes do mercado, incluindo Hideo Kojima, Mark Cerny, Shinji Mikami e mais.

Intitulado From Bedrooms To Billions: The PlayStation Revolution, o documentário mostra a história dos consoles PlayStation, do lançamento do PS1 em 1994 até a geração atual do PS4. Nos Estados Unidos, a produção será lançada em cópias físicas nos formatos DVD e Blu-ray, enquanto digitalmente estará disponível no iTunes, Amazon, Vimeo e mais. Assista ao trailer:

O documentário foi criado por Anthony e Nicola Caulfield, que, em 2014, lançaram o documentário From Bedrooms to Billions, focado na indústria britânica de videogames.

