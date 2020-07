Dois aninhos do Ícaro, culinária, eleições na Aleac e mais na coluna da Beth Passos

Em clima de quarentena. Foi assim a comemoração dos dois aninhos do Ícaro foi comemorado apenas com o irmão Ítalo e os pais

Em clima de quarentena. Foi assim o aniversário de dois aninhos do Ícaro foi comemorado apenas com o irmão Ítalo e os pais, Marcela e Antônio Carlos Prates.

Happy Birthday!

O deputado estadual Nicolau Júnior foi reeleito presidente da Assembleia Legislativa do Acre para o biênio 2021-2022. Na foto com o cunhado e governador do Estado do Acre Gladson Cameli.

A fisioterapeuta Ana Maria Lins fez um dia de Minie para celebrar o aniversário da filha Rebeca. Passearam em todos os parques da cidade vestidas a caráter e mantendo o distanciamento social.

Zayra Ayache, minha irmã de alma, foi aniversariante do dia 11, e por conta da pandemia, não realizou com toda pompa e circunstância, como faz todos os anos, sua tradicional festa junto com o marido Auricélio Cunha, aniversariante do mesmo dia.

Nem preciso dizer o quanto a amo! Que Deus continue abençoando ricamente sua linda família.

A eficiência da equipe da clínica e petshop Anymale, comanda pela médica veterinária Marcia Morselli.

Tânia Góes ansiosa para colocar em prática sua primeira exposição de Mandalas.,

Ela aproveita bem o período off line, para criar verdadeiras obras de arte.

Seguindo a parceria com o Governo do Estado no combate ao COVID-19, a prefeita Socorro Neri doou 68 respiradores de transporte para assistência à população acreana. Na foto, com o secretário de Saúde, Alysson Bestene.

Miracele Godim aperfeiçoou suas técnicas de maquiagem durante a pandemia. Ela foi aniversariante do dia 14.

Saúde, vida longa e muita paz para aproveitar seus 27 anos.

Minha querida amiga Helô Biasoli, mineira de nascimento, acreana de coração, e residente em Portugal, foi aniversariante da semana passada.

Só posso desejar o melhor a você e sua família. Muitas bênçãos e vitórias!

Na segunda-feira, 13, a restauranteur Socorro Moreira Jorge surpreendeu os amigos e clientes com uma degustação divina do restaurante Point do Pato, que está servindo delivery todos os dias. A nova atração gastronômica é: filé de peixe na crosta da castanha, arroz com jambú e tucupi, farofa de aviú, pastel de jerimum recheado com pirarucu desfiado e molho de pimenta da casa.

De comer rezando!

O dia 13 de julho é reconhecido no Brasil como o Dia Mundial do Rock. A data celebrada anualmente foi escolhida em homenagem ao Live Aid, megaevento que aconteceu nesse dia em 1985. A celebração é uma referência a um desejo expressado por Phil Collins, participante do evento, que gostaria que aquele fosse considerado o “dia mundial do rock”. O evento também ficou conhecido por contar com grandes artistas do gênero, como Queen, Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood, Elton John, Paul McCartney, David Bowie, U2.

Mas na realidade quem lançou o rock foi Sister Rosetta Tharpe, a mãe do Rock and Roll, mais uma mulher negra preterida por uma sociedade machista e racista.

Maravilhosa!

*Sobre o nude do Tiago Iorc, eu só posso ver um enaltecimento do patriarcado, e, especialmente, um enorme falocentrismo.

Se fosse um nude feminino estariam execrando a mulher. Chamando-a de todos os adjetivos pejorativos, e julgando-a.

Mas, como é uma genitália masculina, estão enaltecendo de todas as formas possíveis.

Colocar um cara no pedestal por um nude íntimo, ou, principalmente pelo tamanho do seu órgão, vai contra tudo pelo que eu luto e acredito.

Não vi, nem quero ver. Tenho mais coisa à fazer na vida, como por exemplo enaltecer mulheres fodas e ler um bom livro.

*É mentira que os restaurantes possam garantir atendimento cumprindo todos os protocolos legais e respeitando as orientações sanitárias.

Só se nenhum funcionário precisar pegar ônibus para trabalhar, e cada um puder usar máscara o tempo todo, manter-se afastado de colegas e clientes, e tomar banho e trocar de roupa ao chegar, sair e a cada vez que alguém espirrar ou falar alto perto dele. Os clientes não vão comer de máscara nem vão ficar em silêncio. Fora isso, não é possível controlar o deslocamento dos clientes até o local ou garantir que lavem as mãos. Só quem nunca foi a um banheiro de restaurante ou de shopping para acreditar em preocupação com o espaço coletivo.

É uma falsa sensação de segurança e um estímulo a levar mais pessoas para a rua.

*Para quem não se conforma em ficar off line, durante a quarentena, vai um recado. Talvez a gente não queira ver suas fotos na praia, pleno (a) ao ar livre ou em bar, festinha com os amigos ou namorada. É questão de ter tato, empatia pelo próximo, consciência coletiva e em alguns casos, de caráter mesmo.

De nada!!!

*Sobre a violência policial no início da semana. Infelizmente no Brasil, a polícia foi criada para correr atrás de pessoas escravizadas, fugidos de seus exploradores. E continua com esse mesmo propósito até hoje.

Enquanto existir racismo e desigualdade será assim. Seremos pretos fora da senzala e a polícia capitães do mato e feitores a nossa procura.

*Chama a atenção nas reportagens de TV ou Web, sobre a volta ou não das aulas presenciais nas escolas é o fato de que ninguém pergunta a opinião da/os professores.

A quem é dada a voz? Empresários/executivos do “ramo” da educação e mães/pais.

Muito surreal!!

*Tudo o que a gente precisava era de um crente que acredita que câncer se cura na fogueira santa de papel de celofane ocupando o cargo de Ministro da Educação, pastor Miltom Ribeiro.

“Para educar bem seu filho. Ele deve sentir dor”.

Nem adiantou apagar o vídeo, que eu vi tá!?

Será que também teremos a volta da palmatória?

É cada vixe, atrás de eita!!!

No meio do caminho, uma curva

Para as que estão com dificuldade de entender o motivo do pico da curva da Covid-19 já ter mudado tantas vezes. Eu sei que Matemática e Lógica não são muito a expertise da maioria das pessoas, mas vejam que é bastante fácil de entender.

Quando a informação era de que a curva seria em abril, isso lá em meados de março, todos nós (ou a grande maioria sensata) passou a tomar as medidas de prevenção. Com isso, a doença evoluiu. Porém não na velocidade necessária para atingir o pico em abril. Daí todos nós continuamos nos prevenindo e a curva mudou para maio, depois para junho.

Em resumo, a cada vez que essa curva é adiada, significa que estamos, minimamente, conseguindo evoluir na prevenção. O que reforça ainda mais a necessidade de se continuar com tudo o que está sendo feito, para empurrar ainda mais o pico para frente, dando mais tempo para os hospitais se prepararem e quem já está acometido se recuperar para abrir mais vagas nos leitos que já estão ocupados.

Esse é o tão falado “milagre” do ACHATAMENTO DA CURVA!

Então, quando virem as previsões jogando mais para frente o pico da doença, não debochem. Ao invés disso, agradeçam que estamos conseguindo evitar o pior.

E sim, pode ser bem pior. Paramos de falar da Itália, perceberam? Agora olhem como estão os Estados Unidos hoje. E olha que a OMS avisou lá em fevereiro que eles se tornariam o epicentro da doença em abril. Daí por lá as coisas não foram feitas exatamente como deveriam e olha o pico da doença acontecendo!!!!

Acreditem na CIÊNCIA!!!! Porque se você não teve paciência para ficar em sala de aula, teve muita gente que fez isso por você e está tentando salvar a sua vida.

Beth Passos

Jornalista

