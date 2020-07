Dois em cada 100 acreanos já foram oficialmente contaminados pelo coronavírus

No entanto, número real pode ser muito maior que o divulgado pela Secretaria de Saúde do Acre

A cada 100 habitantes do Acre, dois já apareceram nos boletins epidemiológicos da Secretaria de Saúde (Sesacre) como comprovadamente contaminados pelo novo coronavírus.

Nesta quinta-feira (23), o estado atingiu a marca dos 18 mil infectados oficiais, o que representa 2% da população acreana.

Porém, o número real certamente é maior que o divulgado, uma vez que muitas pessoas são assintomáticas ou sentiram apenas sinais leves e optaram por não procurar as unidades de saúde referências para a testagem.

As projeções reais de casos, com base em estudos feitos Brasil afora, divergem entre si. As mais otimistas falam em quatro vezes mais casos que os oficiais.

Quase 500 pessoas já morreram de covid-19 no Acre em pouco mais de quatro meses de pandemia. Todos os 22 municípios do Acre já registram casos e óbitos.

Dos mais de 18 mil contaminados, cerca de 11 mil já foram curados da enfermidade.

