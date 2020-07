Domingo tem flagrantes de desrespeito às regras de isolamento por todo o Brasil

As pessoas aproveitaram até as ultimas horas de sol do domingo para ficar na praia

Flagrantes de desrespeito em várias cidades do país: muitos brasileiros ignoraram as medidas de restrições para evitar a Covid-19.

Homens de um lado, mulheres do outro. Não é nenhum passo de dança. Fotos mostram 63 pessoas detidas depois que a Polícia Militar acabou com uma festa na madrugada deste domingo (26) em Santa Cruz, no interior do Rio Grande do Norte – eventos assim estão proibidos na região desde março pra evitar aglomeração.

PUBLICIDADE

Já na comunidade do Mocotó, em Florianópolis, o baile funk seguiu no volume máximo. A polícia de Santa Catarina diz que coíbe festas como essa, mas não consegue chegar a todos os lugares do morro.

No Rio de Janeiro, bares do Leblon, na Zona Sul, voltaram a ficar lotados, com aglomeração e pessoas sem máscara. Guardas municipais acompanharam a movimentação.

De dia, as trilhas do Parque Nacional da Tijuca são um lazer permitido na cidade, mas não com filas imensas e sem distanciamento e sem máscara. O fiscal do parque pediu respeito às regras: “Se não usar a máscara, o parque vai fechar. Vai ser ruim pra todo mundo”.

Ainda no Rio, a prefeitura ainda não liberou a permanência de banhistas na areia, mas o que se viu foi desrespeito às regras e falta de fiscalização. Cariocas e turistas aproveitaram até as ultimas horas de sol do domingo para ficar na praia. Copacabana ficou lotada mesmo com a proibição do banho de sol e do uso de cadeiras e barracas.

Em Belém, nas praias de Mosqueiro, estava difícil encontrar alguém com máscara, apesar de ser obrigatório usar. Policiais militares e guardas municipais faziam a fiscalização.

Em Fortaleza, as praias também ficaram cheias.

Em Porto Alegre, a galera do futebol achou que dava pra fazer um campeonato no meio da pandemia. Juntaram 200 pessoas em uma praça da Zona Sul da cidade, mas moradores denunciaram a aglomeração. A guarda municipal chegou, parou a bola e mandou todo mundo pra casa.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários