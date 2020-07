Eduardo Costa sobre fim da parceria com Leonardo: “Não valia de nada”

Parece que não foi nada amigável o fim da parceria entre os cantores Leonardo e Eduardo Costa. Uma crise que vinha se agravando desde 2018, quando os ex-amigos resolveram dar uma pausa no projeto Cabaré.

O show, que já havia se tornado um dos cachês sertanejos mais caros do país e também um dos shows mais requisitados, se tornou um problema para Leonardo, após ataques de estrelismo de Eduardo Costa nos bastidores do show.

Além disso outro problema começou que começou a prejudicar a imagem do escritório foram as várias polêmicas que o cantor acabou se envolvendo. O sertanejo foi acusado de vazar fotos íntimas da sua ex namorada Victoria Villarim, de ter se envolvido com mulheres casadas no interior do Paraná, além de se posicionar à favor da intervenção militar e apoiar o presidente Jair Bolsonaro. Essa postura estava custando caro para o escritório e desgastando a imagem de Leonardo, que conquistou o Brasil ao lado do seu irmão, Leandro, morto em 1998, vítima de um câncer raro.

Leonardo colocou um ponto final na parceria

O último e fatídico show “Cabaré em casa” realizado no último dia 1º de maio ainda deu o que falar, após as polêmicas envolvendo o cantor sertanejo Eduardo Costa que deixaram Leonardo visivelmente constrangido.

Depois disso, pessoas ouvidas pelo Movimento Country confirmaram que o clima não era dos melhores em função do comportamento arrogante do cantor sertanejo Eduardo Costa, que segundo algumas pessoas próximas não era dos melhores. Além de maltratar a equipe que trabalhava no evento, o artista se envolveu em várias polêmicas.

O artista foi acusado de estelionato durante uma negociação de uma casa em Minas Gerais que acabou envolvendo inclusive o cantor Marrone, que na ocasião foi convidado a depor na polícia. Isso teria sido a gota da água, para que Leonardo colocasse um ponto final na turnê.

No entanto na tarde do último dia 2 a Talismã divulgou o comunicado informando sobre o fim da parceria.

Na nota, é informado que tudo tudo foi decidido em comum acordo, destacando os bons momento que o trabalho em conjunto já conseguiu. “Temos lindas histórias para contar juntos, muito sucesso e dedicação de ambas as partes. Desta maneira decidimos, em comum acordo, por fim no ciclo“.

Em outro momento, é informado que o desejo por parte da Talismã é que Costa continue fazendo bastante sucesso. “Não temos dúvida que o cantor Eduardo Costa continuará a trilhar seu caminho com o brilhantismo de sempre, sendo este o nosso profundo desejo”, disse o texto, encerrando com um agradecimento.

Em entrevista ao jornalista Léo Dias, Eduardo Costa foi enfático sobre o fim da parceria com Leonardo.

“Leonardo é como um irmão para mim. Sou padrinho do filho dele, somos uma família. O que aconteceu é que com a pandemia não está mais havendo venda de shows. Eu mantive minha assessoria de imprensa e minha assessoria de rádio, porque são de extrema importância. Mas o escritório no momento não está tendo utilidade, porque não podemos vender shows. Leonardo segue com o Talismã, porque é dele e eu quando tudo normalizar eu vou abrir o meu. Só isso.”

