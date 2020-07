Eduardo Sasha entra na Justiça e pede rescisão de contrato com o Santos

Depois do goleiro Everson, o atacante Eduardo Sasha também acionou o Santos na Justiça para tentar rescindir contrato com o clube.

A assessoria de imprensa do atacante soltou um comunicado nesta segunda-feira (20/7) alegando que a decisão do jogador é motivada por falta de pagamento de salários e falta de recolhimento do FGTS. O atacante também pede pagamento de verbas rescisórias e compensatórias.

PUBLICIDADE

“Eu sou pai de família, tenho minhas responsabilidades e obrigações e fomos comunicados que teríamos um desconto de 30% em nossos salários, por conta da pandemia, nós jogadores estávamos dispostos a aceitar, porque sabíamos da situação que o mundo estava vivendo, porém faltando dois dias para o pagamento fomos comunicados que teria um corte de 70% nos salários, não houve nenhuma explicação”, disse o comunicado. “Não há o recolhimento do FGTS faz algum tempo e já tínhamos 3 meses de imagem atrasados, antes mesmo da pandemia, ninguém da diretoria nos dá nenhuma satisfação”.

O Santos temia que outros atletas pudessem se inspirar no pedido de Everson. O elenco estaria insatisfeito com corte de 70% nos salários, realizado sem acordo com os jogadores.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários