Ele não descansa: Jesus tem Cavani em lista de reforços para o Benfica

Acertado com o Benfica, o técnico Jesus e seu novo/velho clube já trabalham com a possibilidade de possíveis reforços. Entre os nomes especulados pela imprensa portuguesa, estão o do atacante Edinson Cavani, ex-PSG, e de Slimani.

Cavani está sem clube desde que deixou o PSG no mês passado. O Benfica, no entanto, teria a concorrência de outros clubes caso deseje ir atrás do uruguaio. O Atlético de Madrid, por exemplo, é um dos interessados.

“O Benfica é uma possibilidade, ainda que não exista neste momento nada de oficial. Não tenho informações nesse sentido, não sei até que ponto seria viável. O objetivo dele é se manter na Europa porque quer estar na próxima Copa do Mundo, em 2022”, disse Gastón Fernández, empresário do jogador, ao jornal Record.

Outro nome na lista de Benfica e de Jesus é o argelino Slimani, segundo o jornal A Bola. O atacante e o técnico são velhos conhecidos. Ambos trabalharam juntos no Sporting.

