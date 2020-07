Em 24h, três mulheres morreram em decorrência da covid-19 no AC; veja quem são

Mortes ocorreram no sábado e no domingo. Todas de pessoas do sexo feminino, com idades de 61, 75 e 82 anos

Mais três mortes por coronavírus foram registradas no Acre neste domingo (19), conforme boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde, todas de pessoas do sexo feminino, com idades de 61, 75 e 82 anos.

As mortes são:

M. J. C. S., de 61 anos, que deu entrada na UPA do Segundo Distrito, em Rio Branco, no dia 19 de julho, falecendo no mesmo dia.

C. N. R. L., de 75 anos, internada no Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul, no dia 14 de julho e falecida no dia 18 deste mesmo mês.

E. B. C., de 82 anos, que foi internada na UPA do Segundo Distrito, em Rio Branco, no dia 16 de julho e falecida no dia 18 do mesmo mês.

