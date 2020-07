Em agenda com Socorro Neri, Gladson Cameli não descarta sair do Progressistas

A novela entre o governador Gladson Cameli (Progressistas) e o seu partido por conta do apoio do gestor à reeleição da prefeita de Rio Branco Socorro Neri (PSB) parece estar longe do fim. Na manhã desta quinta-feira (16), durante inauguração da Ponte do Quixadá, Cameli falou que não descarta migrar para outra legenda.

Quando perguntado se aceitaria ir para a sigla da prefeita diante de um eventual convite, Gladson respondeu: “Por que não?”. No entanto, ponderou: “Mas tem muita água para passa debaixo dessa ponte”.

A ContilNet já havia dado, em primeira mão, que o governador não descartaria trocar de partido caso o clima de estranheza entre ele e o Progressistas se mantivesse, segundo fonte palaciana.

Durante a agenda, o governador frisou seu apoio à Socorro Neri, desmentindo Tião Bocalom, o nome escolhido pelo Progressista para a pré-disputa, que chegou a postar nas suas redes sociais que teria recebido as bênçãos de Gladson.

Caciques da sigla e imprensa também chegaram a divulgar que, finalmente, Cameli caminharia com o própria partido. Foi tudo um engano.

Acontece que o apoio pessoal do governador à Socorro Neri não representa uma imposição para que o partido o siga na inusitada empreitada, como deixou claro nesta quinta: “O partido poderá tomar as decisões dele. Não sou ditador, mas eu vou tomar as minhas e isso vai prevalecer. Não vou aceitar prato feito de ninguém”.

Porém, o governador ainda não desistiu de convencer a executiva de seu partido a caminhar com ele no apoio à atual prefeita de Rio Branco. Para isso, ele tem trabalhado nos bastidores como articulador político.

A prefeita Socorro Neri, o motivo da divisão entre os progressistas, preferiu não se manifestar sobre a situação. “Eu não posso ter nenhuma opinião a respeito de outros partidos. Eu sei apenas do meu partido que é o PSB”.

