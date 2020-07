Em anúncio de campanha, Trump promete proteger Cristo Redentor

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A campanha à reeleição do presidente americano, Donald Trump, publicou na sexta-feira (3) um anúncio no Facebook em que prometia proteger a estátua do Cristo Redentor contra a “extrema-esquerda”.

A imagem aparecia em destaque, e um letreiro abaixo dizia “Nós vamos proteger isto” -apesar de não haver nenhum indício de que a estátua corra qualquer tipo de risco.

O texto chamava entusiastas do presidente para assinar uma lista destinada a apoiadores que estariam junto de Trump contra a esquerda radical. Segundo o anúncio, essa lista seria mostrada ao presidente americano na manhã de sábado (4).

“O presidente vai ver o seu nome?”, questionava a propaganda.

No sábado, 4 de julho, dia da independência americana, Trump fez discursos inflamados, atacando a esquerda e grupos antirracistas.

O republicano afirmou que o movimento a favor da derrubada de estátuas de líderes confederados e de outras figuras históricas ligadas à discriminação e ao colonialismo é uma tentativa de apagar a história dos Estados Unidos.

O anúncio já está inativo, mas foi visualizado entre 4.000 e 5.000 vezes, de acordo com o Facebook.

