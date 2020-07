Em clima de paz e amor, Major Rocha se filia ao PSL na noite desta quinta-feira

"Não estou vindo para cá para fazer do PSL um puxadinho do PSDB. Eu estou saindo do PSDB”

O vice-governador Major Rocha se filiou na noite desta quinta-feira (2) ao Partido Social Liberal (PSL). O ato aconteceu na sede do partido e contou com a presença do atual presidente da sigla, Pedro Valério, Coronel Ulisses, deputado Luís Gonzaga e do vice-presidente nacional do partido, Júnior Bonzelli.

Rocha disse que nunca teve intenção de ser presidente do PSL, mas que se filiou à sigla para somar, e porque ele se identifica com sua ideologia.

“Se Gladson for candidato ao governo, serei candidato a senador. Não estou vindo para cá para fazer do PSL um puxadinho do PSDB. Eu estou saindo do PSDB”, anunciou.

Ele disse que não tenho nenhum tipo de critica ao PSDB local, mas que tem muitas divergências com o PSDB nacional.

O deputado Júnior Bozzella destacou que a vinda de Rocha engrandece a sigla no estado. “Fizemos a intermediação e conseguimos chegar ao consenso. Tudo se resolve no diálogo”, enfatizou.

Depois de um dia de longos debates com militantes locais, ficou acordado que Pedro Valério continuará dirigindo a executiva regional do PSL, e Rocha ficará no comando da executiva municipal, junto com seu grupo político.

