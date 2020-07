Em Cruzeiro do Sul, igrejas e comércio terão reabertura gradual nesta sexta-feira

A decisão é do prefeito Ilderlei Cordeiro, que se basou no que estabelece o plano estadual

Após a mudança de indicadores, de vermelho para laranja, no Juruá, o prefeito Ilderlei Cordeiro (Progressistas) seu reuniu com representantes do comércio e líderes religiosos para tratar da reabertura das atividades de maneira gradual em Cruzeiro do Sul.

Cordeiro anunciou que vai aderir às recomendações e vai reabrir o comércio e atividades religiosas já na sexta-feira (10).

Entretanto, a tentativa de retomada parcial deverá acontecer com regras estabelecidas pelos setores de saúde. Dentre elas, estão: a determinação de que seja utilizada apenas 30% da capacidade de ocupação, regras de distanciamento social, uso de máscaras e álcool gel para os consumidores e fieis.

Para o pleno funcionamento, haverá fiscalização para que tais normas sejam cumpridas e para que novos casos de coronavírus não venham mudar os indicadores.

