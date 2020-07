Em em carta, deputados do Progressistas fazem apelo para Gladson ficar no partido

A bancada do Progressistas na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) fez, em uma carta lançada na tarde desta segunda-feira (20), apelo para que o governador Gladson Cameli fique no partido.

No domingo (19), o chefe do Executivo havia confirmado que uma carta de desfiliação estaria escrita e pronta para ser apresentada aos dirigentes da legenda.

O governador e os deputados Nicolau Junior, Gerlen Diniz e José Bestene se reuniram nesta segunda para tratar dos desentendimentos entre Cameli e o Progressistas.

Na manha de terça (21), Gladson deverá se reunir novamente com a bancada antes de bater o martelo sobre sua saída do partido, por onde também foi eleito deputado federal e senador.

Veja a íntegra da carta:

Carta Aberta dos Parlamentares Estaduais do Progressistas do Acre ao Governador Gladson de Lima Cameli

Fernando Sabino disse certa vez que a democracia é oportunizar a todos o mesmo ponto de partida. Quanto ao ponto de chegada, depende de cada um.

Esta premissa tem sido fundamental na vida pública do governador Gladson Cameli, respeitando opiniões e defendendo ideais os quais enxergamos como visionários e inovadores para o futuro do estado do Acre. Foi assim durante todas as campanhas eleitorais que lutamos e vencemos desde o ano de 2006 quando o Progressistas do Acre elegeu naquele momento um dos mais jovens deputados federais do Brasil.

Desde sempre, Gladson Cameli seguiu imbuído do mesmo propósito em sua reeleição para deputado federal, no ano de 2010. No Senado, novos sentimentos uniram sonhos rumo à liberdade ideológica e de expressão que tantos buscaram nas últimas décadas no nosso estado e no nosso país. O ano de 2018 consagrou esse sonho e as convicções de cada cidadão, enfim, retomaram espaços não somente nos veículos de comunicação, mas nas praças públicas e ruas das cidades acreanas.

É com esse mesmo espírito de liberdade, compromisso e respeito à democracia que sempre vimos em Vossa Excelência, que nós, parlamentares estaduais do Progressistas no Acre, solicitamos publicamente sua permanência no Progressistas do Acre, atualmente ocupando o cargo de Presidente de Honra desta sigla, que reconhece e valoriza não somente o homem público, mas o cidadão respeitável e decoroso Gladson de Lima Cameli.

Somos livres; o Progressistas é livre!

Declaramos nosso total e irrestrito apoio à Vossa Excelência, que tem dedicado sua vida para reconstruir a esperança e o desenvolvimento social e econômico do estado do Acre, principalmente neste período de combate à pandemia do Coronavírus, priorizando acima de tudo a vida das pessoas.

Respeitamos e reconhecemos a importância de outras lideranças políticas, mas jamais compactuaremos com atitudes partidárias que não tenham compromisso com a verdade. Entendemos que o momento não é adequado para externar discussões internas eleitorais uma vez que, como governador, Gladson Cameli está direcionando todos os seus esforços em liderar o estado nesse momento de desafios da saúde pública.

A política pode esperar, vidas não!

Por fim, governador Gladson Cameli, registramos publicamente um apelo pela reconsideração de sua decisão em desfiliar-se dos quadros do Progressistas no Acre, garantindo nosso compromisso em manter respeito às decisões que priorizem acima de qualquer interesse o bem comum e a justiça social.

Nicolau Cândido Júnior

Deputado estadual e presidente da Mesa Diretora da Aleac

Gerlen Diniz Andrade

Deputado estadual e líder do Governo na Aleac

José Barroso Bestene

Deputado estadual e Líder do Progressista na Aleac

