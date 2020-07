Em estado grave: criança de dois anos é espancada pelos pais

Um menino de dois anos foi internado em estado grave em um hospital de Rondonópolis (MT) com suspeita de ter sido agredido pelos pais. Mãe e padrasto foram presos em flagrante. As informações são do Último Segundo.

A criança teria chegado ao hospital na última quarta-feira (22) após o Serviço de Atendimento Móvel Urgente (SAMU) receber uma ocorrência de engasgamento. Ao chegar, o garoto tinha fraturas e um traumatismo craniano, e precisou ser operado.

Os médicos observaram algumas feridas características de agressões, como mordidas, chutes e até marcas de bituca de cigarro, e acionaram a polícia para investigar. A suspeita é de que os espancamentos aconteciam há mais tempo, pois algumas feridas estavam cicatrizadas.

