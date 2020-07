Em município do Acre, quem omitir sintomas de Covid-19 leva multa de R$ 100

No interior do Acre, a Prefeitura do município de Jordão, a 636 km da capital Rio Branco, resolveu mexer no bolso da população para tentar conter o avanço da Covid-19. Além de determinar a ampliação dos serviços na barreira de inspeção sanitária no aeroporto local, multará em R$ 100 quem tentar omitir a origem ou até mesmo possíveis sintomas da doença.

Jordão tem uma população estimada de 8,3 mil moradores e, até essa segunda-feira (6/7), registrou 40 casos de Covid-19. O Decreto que endurece as medidas de combate à doença foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE).

Dentre as medidas, está a liberação de voos comerciais, porém, as pessoas que chegarem à cidade devem passar por uma triagem e orientações quanto aos cuidados que devem ser tomados e também a cumprirem o isolamento social.

As escolas municipais devem continuar o ano letivo com atividades extra escolares, seguindo os protocolos estabelecidos pela secretaria municipal de saúde e a equipe técnica de saúde que compõe o comitê.

