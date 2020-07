Em qual conta bancária vou receber o seguro-desemprego?

Diante do aumento da procura pelo seguro-desemprego, o governo federal vai facilitar o pagamento do benefício. A ideia é que os brasileiros possam receber o seguro na própria conta bancária e não apenas por meio da Caixa Econômica Federal (CEF).

De acordo com o Ministério da Economia, os trabalhadores que têm direito ao seguro-desemprego poderão solicitar o depósito do benefício em conta a partir desta sexta-feira (24/7).

PUBLICIDADE

Será possível registrar uma conta de qualquer banco, desde que seja no nome do próprio trabalhador. Também não pode ser uma conta salário.

A solicitação deve ser feita por meio do aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou do atendimento presencial nas agências do trabalho.

Veja os dados necessários:

tipo de conta (corrente ou poupança)

número e o nome do banco

número da agência com o respectivo dígito verificador

número da conta de titularidade do trabalhador com o respectivo dígito verificador

“A partir desta sexta-feira (24/7), o trabalhador poderá solicitar o seguro-desemprego e informar dados da conta bancária de sua titularidade e preferência para receber o benefício. A nova possibilidade de pagamento abrange o seguro-desemprego nas modalidades formal, bolsa de qualificação profissional, empregado doméstico e trabalhador resgatado”, informou a Economia.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários