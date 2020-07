Uma reunião à portas fechadas na sede do Partido Progressistas em Rio Branco finalizou com a decisão dos dirigentes por manter apoio total à candidatura majoritária da chapa envolvendo Tião Bocalom e Marfisa Galvão.

Na reunião, fontes revelaram ao ContilNet que foram colocadas duas possibilidades: a retirada da candidatura do partido; e a segunda, que é o apoio à suposta candidatura de Socorro Neri (PSB).

PUBLICIDADE

Os dirigentes resolveram manter os acordos formados até agora.

Em contato com o governador Gladson Cameli (Progressistas) ele não citou o teor da reunião, mas disse que apenas esteve para ouvir as ideias propostas do partido e que as decisões serão expostas mais na frente. “Estou focado na pandemia do coronavírus”, argumentou.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários