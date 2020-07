Em Rio Branco, jovem é preso com drogas e carta ensinando a fraudar auxilio emergencial

Um jovem de 18 anos foi preso na tarde desta segunda-feira (6) com drogas, dinheiro e uma carta de um presidiário ensinando a como fraudar o auxílio emergencial. A prisão do jovem ocorreu no Bairro Triângulo Novo, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, em patrulhamento de rotina, os militares avistaram o rapaz caminhando pela Rua Padre José em atitude suspeita e realizaram uma abordagem.

Durante revista pessoal, os PMs encontraram com o jovem 6 trouxinhas de pasta a base de cocaína, um cordão de ouro e uma carta escrita por um detento, que ensinava a como sacar o auxílio emergencial de forma fraudulenta.

Além dos materiais, os militares encontraram R$ 413,00 em espécie, possivelmente resultado das vendas dos entorpecentes. Diante dos fatos, o jovem foi encaminhado para a Delegacia de Flagrantes (Defla), para os procedimentos cabíveis.

