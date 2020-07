Em Xapuri, homem desaparece na mata, é encontrado e no dia seguinte some de novo

Um morador do bairro Sibéria, em Xapuri, no interior do Acre, sumiu nas matas do Ramal do Zé Morim nesta quarta-feira (22).

José Maria, de 25 anos, já havia desaparecido no mesmo local nesta terça (21), mas foi encontrado por policiais militares e entregue à família. No entanto, horas depois ele voltou a sumir no local.

O Corpo de Bombeiros realiza as novas buscas pelo homem, que, segundo informações, sofreria de problemas mentais.

Não se sabe até o momento se ele se perdeu acidentalmente ou se embrenhou nas matas de forma intencional.

