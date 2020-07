Empresários se unem a Bittar e Rocha em audiência com ministra sobre exportações de carne ao Peru

A audiência contou ainda com a participação do deputado estadual Luiz Gonzaga (PSDB)

O senador Marcio Bittar (MDB-AC) intermediou nesta sexta-feira (24) uma importante audiência de empresários do estado com a ministra Tereza Cristina (Agricultura, Pecuária e Abastecimento). O tema principal da reunião virtual foi a venda de carne suína e bovina para o Peru. Deputados federais, o vice-governador Major Rocha (PSDB), o presidente da Fieac, José Adriano Ribeiro e o diretor-presidente da Dom Porquito, participam da videoconferência.

Na expectativa de ampliação do mercado para a carne produzida no Acre, os empresários pediram a Tereza Cristina que o ministério os auxilie, junto ao governo peruano e aos órgãos de fiscalização, a desembaraçar as relações comerciais entre os dois países.

Atualmente, o mercado do Peru não é autossuficiente em bovinos e suínos, levando o país a importar os produtos dos Estados Unidos, Chile e Bolívia. Ocorre que a carne suína comprada do Chile sai do Brasil, o que torna a relação entre vendedores locais e compradores peruanos um fator de interesse econômico para ambos os lados.

Entretanto, um dos problemas enfrentados nessa relação comercial ainda incipiente é a falta de fiscais sanitários para o trabalho de desembaraço de mercadorias, tanto para importação quanto exportação de produtos.

Outro tema discutido na videoconferência foi a habilitação dos frigoríficos acreanos para que possam exportar carne para o mercado peruano. Os representantes do setor pediram que a ministra articule com o governo estrangeiro a criação de uma comissão oficial para vir ao Acre com essa finalidade.

Tereza Cristina se comprometeu a estudar a possibilidade de uma vídeo-auditoria a ser feita pelas autoridades peruanas para habilitação dos frigoríficos, ressaltando que a decisão depende da legislação peruana.

“A ministra Tereza Cristina foi mais uma vez muito solícita quanto às nossas solicitações, o que reforça a certeza de que o Acre, para se desenvolver, pode contar com a parceria do governo de Jair Bolsonaro”, comemorou o senador Marcio Bittar.

A reunião presencial dos empresários com o parlamentar do MDB – da qual participou também a deputada federal Mara Rocha (PSDB) – ocorreu na sede da CNI (Confederação Nacional da Indústria) em Brasília, de onde eles puderam falar, por videoconferência, com a ministra. Os deputados Alan Rick (DEM) e Perpétua Almeida (PCdoB) participaram dos seus respectivos gabinetes na Câmara.

A audiência contou ainda com a participação do deputado estadual Luiz Gonzaga (PSDB); de Víctor Hugo Rondon Soto, consultor de Comércio Exterior da Secretaria de Industria Ciência e Tecnologia (Seict); Jose Aristides Junqueira Franco Júnior, do Sindicato das Indústrias de Frigoríferos e Matadouros do Estado do Acre (Sindicarnes); Francimar do Nascimento Cavalcante, coordenador do Grupo de Integração Regional (GTIR); além de Alder Costa Cruz, Jose Marcos Leite Junior, Jose Carlos Bronca e Guilherme Felix, da diretoria do Frisacre.

