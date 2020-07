Epicentro da pandemia no Acre, Rio Branco tem mais de 300 mortos por covid-19

Rio Branco alcançou a triste marca dos 300 mortos pela covid-19 e chega nesta quinta-feira (16) com um total de 303 vidas perdidas. A capital é o epicentro da pandemia no estado, com cerca de metade (8,2 mil) dos casos confirmados.

Do total de óbitos no Acre (447), 68% foram registrados entre moradores de Rio Branco.

PUBLICIDADE

No ranking de incidência de casos, que leva em conta a proporção entre contaminados e o índice populacional, a capital aparece em sétimo lugar, com 2019,1 infectados para cada 100 mil habitantes.

Na frente de Rio Branco aparecem Assis Brasil (3141,4), Bujari (2727,4), Cruzeiro do Sul (2712,3), Santa Rosa (2599,4), Brasileia (2268,1) e Tarauacá (2130,8).

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários