Equipe de endemias ganha nova sede em Brasileia

A Prefeitura de Brasiléia através da Secretaria de Saúde realizou com recursos próprios, a reforma da Unidade de Saúde Simão Mansour Bartha. A unidade recebeu o nome Adalberto Reatequim, uma homenagem, ao saudoso servidor da FUNASA, que durante 24 anos exerceu varias funções da área de endemias, contribuindo no desenvolvimento e trabalhos de prevenção no município de Brasiléia.

O objetivo da reforma é trazer aos servidores, mais conforto e comodidade para desenvolver os trabalhos, além oferecer um espaço mais amplo e adequado para equipe que trabalha nos bairros, com serviços de prevenção e combate, principalmente ao mosquito Aedes Aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.

A nova sede de Endemias possui 09 salas, incluído laboratórios almoxarifado, gerência, banheiros e cozinha. Para o coordenador Francisco Assis, disse que a reforma atende aos anseios dos servidores, que necessitavam de um novo ambiente onde pudesse exercer suas atividades laborais. “Agradecemos a gestão municipal pela sensibilidade de se preocupar em nos proporcionar um melhor ambiente, com espaço mais amplo, atendendo a necessidade individual de cada setor dentro da unidade”. afirmou Assis, que parabenizou a equipe pelo esforço diário em combater o vetor da dengue, Zica Vírus e febre amarela.

A entrega aconteceu dia 01 de julho em comemoração aos 110 anos da cidade de Brasiléia participaram da entrega além da equipe o secretário de Saúde Francisco Borges e familiares do homenageado.

