Escolas rurais de quatro municípios receberão melhorias na pavimentação

Ordem de serviço foi assinada em parceria com as prefeituras na sexta, na presença do governador

Para melhorar a qualidade de vida de alunos que moram em áreas de zona rural, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), vai iniciar os trabalhos de pavimentação nas estradas de acesso e no entorno de escolas rurais de quatro municípios do Acre: Rio Branco, Bujari, Senador Guiomard e Acrelândia. A ordem de serviço já foi assinada em parceria com as prefeituras nesta sexta-feira, 24, na presença do governador Gladson Cameli.

Além da pavimentação, também serão realizadas a reforma do pórtico das escolas, mudando a cobertura, a entrada e a calçada, adaptando a acessibilidade aos alunos. Também serão implantadas sinalizações horizontais e verticais, com lombo-faixas, placas de advertência, faixas de pedestres e sinalização tátil para facilitar a acessibilidade, além de construir bancos de concreto e jardineiras, melhorando o espaço físico urbanístico das unidades pública escolares.

“O projeto tem vários aspectos que influenciam e beneficiam positivamente na vida desses estudantes de áreas rurais. As benfeitorias auxiliarão na segurança dessas crianças. Vão ajudar também a diminuir um problema comum, mas de forte impacto, que é a poeira, além de outro aspecto que é a questão econômica. A pavimentação será de tijolo, então aplicaremos o recurso no estado, com insumos captados no estado, o que fortalece a economia”, explicou Ítalo Medeiros, secretário de Infraestrutura.

Em Rio Branco, as escolas beneficiadas serão: Alcíades Guilherme, Flor do Campo, Agnaldo Moreno, Nova Esperança I, Alto Alegre e Santo Antônio II. Já em Bujari, as escolas beneficiadas serão Paraíso e Nova Vida. Em Senador Guiomard serão beneficiadas as escolas Bom Destino e Bela União, além de mais uma no município de Acrelândia. No total, serão aplicados recursos na ordem de R$ 3.768.959,38 (três milhões, setecentos e sessenta e oito mil, novecentos e cinquenta e nove reais e trinta e oito centavos). Oito empresas foram selecionadas para a execução das obras.

“Cada obra dessas deve gerar por cada escola, no pico dos trabalhos, no mínimo 30 empregos diretos. Como o recurso será aplicado no estado, isso vai dar oportunidade para que empresas de menor porte participem, ajudando o Acre a sair desse momento difícil de crise gerada pela pandemia. Com certeza, esses investimentos chegam em boa hora, pois acontecem ao mesmo tempo em que o governo assinou as ordens de serviço para melhorias em ramais, fortalecendo o transporte escolar rural que já foi reforçado com a aquisição de 110 ônibus e terá a garantia de circulação”, concluiu o secretário.

