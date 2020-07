Esposa de Pyong Lee, Sammy é processada por fraude em sorteio de carro

O sorteio de um carro 0km promovido por Sammy Lee, esposa do ex-BBB20 Pyong Lee, virou caso de Justiça. Segundo o site Notícias da TV, a influencer está sendo processada por danos morais em uma ação no valor de R$ 50 mil pela estudante Tayna Bertoglio, 22 anos, que afirma ser a vencedora do sorteio.

A ação corre no Tribunal de Justiça da Comarca de Tatuí (SP) e a jovem pleiteia receber o carro, um Renault Kwid no valor de R$ 34 mil. Ela ainda pede indenização por danos morais de, no mínimo, R$ 15 mil.

Bertoglio acusa Sammy Lee de fraude por alterar o regulamento da promoção de forma negligente e afirma que venceu o concurso segundo as normas definidas pela própria influencer.

Entenda

Em maio, a influencer anunciou um sorteio de um Renault Kwid 0km em seu Instagram. Para participar, era necessário ser maior de 18 anos, comentar na foto oficial do evento marcando duas contas e seguir outros 55 perfis de parceiros da ação.

Os internautas eram inseridos em uma planilha com uma sequência numérica, sendo que os números seriam escolhidos na extração da Lotomania de 5 de junho. Em 9 de junho, porém, a Quasar Treinamentos, responsável pelo sorteio, alterou o parceiro e responsável pela divulgação do sorteio. Além disso, a planilha com os números da sorte também teria sido alterada.

A seguidora Giselly Laiure registrou boletim de ocorrência na 4ª Delegacia de Polícia de Joinville, em Santa Catarina, segundo informou ao Notícias da TV. No documento, a jovem detalha as alterações no regulamento e alega que a equipe de Sammy Lee entrou em contato no último dia 15 para informar que ela era a vencedora. No dia seguinte, outra pessoa foi anunciada como ganhadora.

